Abruzzo: Consiglio regionale approva legge revisione confini parco Velino-Sirente (2)

- Secondo Pierpaolo Pietrucci (Pd) la legge ha creato un precedente gravissimo nella storia legislativa della Regione Abruzzo. "Nella fase in cui lo sviluppo sostenibile, la transizione green e il turismo ecologico ed esperienziale diventano le strategie del paese, dell'Europa e del mondo intero, la destra abruzzese con una scelta antistorica getta alle ortiche il patrimonio prezioso del Parco regionale Sirente Velino. Abbiamo chiesto di investire sull'economia locale, le infrastrutture leggere, i prodotti tipici, il turismo locale, il sistema dell'accoglienza e della ristorazione dei nostri borghi, di sostenere l'agricoltura e gli allevatori, di accrescere i ristori per le attività economiche danneggiate dalla fauna selvatica e oggi dalla pandemia, di offrire più servizi alle popolazioni del Parco", ha aggiunto Pietrucci, secondo cui "con un colpo di mannaia si riducono i confini del Parco cancellando i circa 18.000 emendamenti di merito presentati da me e dal collega Fedele alla riperimetrazione del Parco Sirente Velino". "Era l'unico modo possibile per combattere un progetto di legge che è nato male e che finirà peggio, certificando la totale inadeguatezza di questa Giunta regionale nell'affrontare le tematiche nevralgiche di una regione che non a caso è stata definita cuore verde d'Europa. Una legge retrograda che danneggia i cittadini dei Comuni che avrebbero potuto beneficiare del brand del Parco e di tutte le risorse attinenti in proporzione alla porzione di territorio che vi ricadrà", ha affermato ancora. (Gru)