Golfo di Guinea: 100 società di navigazione chiedono sforzo collettivo per combattere la pirateria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 100 società organizzazioni coinvolte nel settore marittimo hanno chiesto uno sforzo concertato per combattere la pirateria nel Golfo di Guinea, dove le navi sono regolarmente prese di mira a scopo di estorsione. Tra coloro che chiedono una migliore cooperazione tra le forze navali locali e internazionali ci sono la danese Maersk e il trasportatore cinese Cosco. Lo scorso anno su 135 attacchi segnalati a navi in ​​tutto il mondo, solo cinque non sono avvenuti nell'area del Golfo di Guinea. Per contrastare il fenomeno sono già attive alcune navi militari europee, ma non sulla stessa scala del dispiegamento di navi da guerra che ha contribuito a ridurre la pirateria al largo delle coste della Somalia un decennio fa. (Res)