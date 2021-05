© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interesse dell'Italia "è che il governo tenga". Lo ha dichiarato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ospite a Rainews24. "È una partita che dobbiamo vincere tutti insieme. Il gioco del far gol per primi non funziona. Dobbiamo usare un linguaggio di ricomposizione", ha aggiunto la ministra. (Rin)