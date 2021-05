Irlanda: "Financial Times", dati rubati al sistema sanitario vengono pubblicati online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati relativi al personale medico e a pazienti del sistema sanitario irlandese stanno venendo pubblicati online, secondo quanto riporta il "Financial Times". I dati in questione sarebbero condivisi per rinforzare le domande estorsive degli hacker che li hanno sottratti, i quali hanno chiesto circa 20 milioni di dollari affinché questi non vengano pubblicati (16,3 milioni di euro). L'Hse, il sistema sanitario, ha sinora provato a stimare la quantità di dati dei pazienti che sono stati compromessi dall'attacco hacker, che ha costretto l'amministrazione irlandese a spegnere l'intero sistema mettendo in difficoltà milioni di persone. I file sono stati offerti come prova del possesso di tali informazioni da parte del "ContiLocker Team". Conti è il nome di questo tipo di operazioni di pirateria informatica, e si caratterizzano per la presa di controllo dei sistemi e il furto dei dati, e vengono associate principalmente con un gruppo che ha base principalmente in Russia e Europa orientale. (segue) (Rel)