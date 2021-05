Irlanda: "Financial Times", dati rubati al sistema sanitario vengono pubblicati online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 27 file contenevano le informazioni di 12 persone, e sono stati disponibili online per diversi giorni. Nella chat dove questi file sarebbero stati condivisi, gli hacker hanno affermato di aver rubato oltre 700 gigabytes di dati, che includono gli indirizzi dei pazienti e i numeri di telefono, ma anche i contratti di lavoro dello staff, le buste paga e altri dati sensibili. Nella giornata di ieri, il ministro della Salute irlandese Stephen Donnelly ha affermato che l'attacco pirata non fosse "solo contro l'Hse, ma è un attacco contro il popolo di Irlanda", descrivendo i suoi effetti come "strazianti". Il personale medico ha sinora messo in guardia circa il fatto che i pazienti subiranno importanti ripercussioni se continueranno a non poter processare i risultati di laboratorio a causa del blocco del sistema, e continueranno a dover rimandare gli appuntamenti previsti per lo stesso motivo. (Rel)