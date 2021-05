Nigeria: giudice rapito all'interno di un tribunale nello Stato di Katsina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice nigeriano è stato rapito all'interno di un tribunale nello Stato settentrionale di Katsina. Secondo quanto riportato dai media locali, si tratta di un giudice del tribunale della Sharia identificato come Alhaji Husaini Sama'ila, che è stato rapito dopo che aggressori armati hanno fatto irruzione nel tribunale situato nel villaggio di Zakat. Non è chiaro il motivo per cui il giudice si trovasse all'interno del tribunale in un momento in cui gli operatori giudiziari stanno osservando uno sciopero a livello nazionale. Un portavoce della polizia ha riferito al quotidiano "The Punch" che il giudice non aveva chiesto protezione e che "nessuno era a conoscenza della sua visita in tribunale", aggiungendo che in precedenza il tribunale era già stato trasferito in un'altra città a causa dell'insicurezza. Katsina è uno degli stati più colpiti dalla recente recrudescenza degli attacchi nella regione settentrionale della Nigeria, a maggioranza musulmana. (Res)