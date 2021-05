Covid: Coldiretti, senza coprifuoco aumento incassi dei ristoranti del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo spostamento del coprifuoco alle 23 anziché alle 22 diventa possibile da subito in molte realtà il doppio turno con una stima in media di almeno il 10 per cento degli incassi in più in ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismo. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’entrata in vigore il decreto legge Covid con la pubblicazione in Gazzetta. Lo spostamento di un’ora del coprifuoco è – sottolinea la Coldiretti -- un primo importante passo verso la riapertura totale con il via libera dal primo giugno ai pasti al coperto a pranzo e cena che consente la riapertura di circa 180mila realtà della ristorazione lungo la Penisola che non dispongono di spazi all’aperto. La riapertura dei ristoranti a pranzo e cena per chi non ha spazio esterno riguarda – stima la Coldiretti – circa la metà dei servizi di ristorazione presenti con i posti all’aperto dei locali che sono, però, molti meno rispetto a quelli al coperto. L’l’entrata in vigore del decreto a pieno regime con il superamento del coprifuoco il 21 giugno e la riapertura totale vale per la ristorazione almeno 3,5 miliardi al mese di maggiori incassi per la ristorazione secondo Coldiretti. (segue) (Rin)