Sostenibilità: Sesana (Generali Italia), aziende non perdano grande opportunità di trasformazione

- La sostenibilità è un tema “di moda”, ma che cambia radicalmente il nostro modo di operare: nei prossimi anni si prevede che in ambiti legati alla sostenibilità saranno investiti 12 mila miliardi di euro. Così Marco Sesana, amministratore delegato di Generali Italia, intervenuto oggi al convegno annuale di Anra. “Si tratta di una grande opportunità di trasformazione, e le aziende che non sono state in grado di coglierla stanno già producendo perdite: pensiamo ad esempio ai miliardi di euro persi per il mancato adeguamento al cambiamento climatico”, ha detto, sottolineando la pluralità di ambiti connessi al tema della sostenibilità. “Occorre renderla una scelta pianificata e progettata con impatti specifici sull’attività: deve entrare nella pianificazione aziendale, e all’inizio del piano strategico”, ha aggiunto. (Ems)