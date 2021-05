Usa-Corea del Nord: l'accordo di Singapore farà da base per i futuri negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurt Campbell, coordinatore politico della Casa Bianca per l'Indo-Pacifico, ha dichiarato che l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden condurrà i futuri negoziati con la Corea del Nord sulla base dell'accordo di Singapore, sottoscritto nel 2018 dall'ex presidente Donald Trump e dal leader nordcoreano Kim Jong-un. "La nostra revisione delle politiche ha valutato attentamente tutto quanto è stato tentato sino ad ora. I nostri sforzi poggeranno sull'accordo di Singapore e sugli altri accordi sottoscritti dalle precedenti amministrazioni", ha detto Campbell in una intervista all'agenzia di stampa sudcoreana "Yonhap", in vista del viaggio ufficiale del presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, a Washington, in programma il prossimo fine settimana. La stampa sudcoreana sottolinea che sino ad ora l'amministrazione del presidente Biden non aveva mai riconosciuto formalmente l'accordo sottoscritto da Trump e Kim a Singapore, nel cui contesto la Corea del Nord si impegnava formalmente a lavorare per la denuclearizzazione completa della Penisola coreana, in cambio della progressiva normalizzazione delle relazioni bilaterali. I due leader si erano nuovamente incontrati l'anno successivo ad Hanoi, per tentare di tracciare un calendario dettagliato del processo di denuclearizzazione. Tale incontro si era però concluso anticipatamente senza un accordo. (segue) (Git)