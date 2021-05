Usa-Corea del Nord: l'accordo di Singapore farà da base per i futuri negoziati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro servirà anche a discutere "la cooperazione tra Corea del Sud e Stati Uniti per conseguire progressi verso la completa denuclearizzazione della Penisola coreana e una politica per la pace durevole e la cooperazione pratica nella Penisola, inclusa la cooperazione economica e commerciale", ha detto Chung. Il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud ha auspicato lo scorso 16 aprile, che il summit tra il presidente Moon Jae-in e il capo dello Stato Usa Joe Biden possa consentire di sbloccare lo stallo negoziale nella Penisola coreana, e aprire le porte a progressi sul fronte delle relazioni inter-coreane e della denuclearizzazione della Penisola Coreana. Il portavoce del ministero dell'Unificazione, Cha Deok-cheol, ha dichiarato oggi che Seul "spera che il summit di maggio possa aiutare a edificare un consenso più ampio tra i leader dei due Paesi in merito alla denuclearizzazione e alla pace nella Penisola Coreana, nonché al miglioramento delle relazioni inter-coreane". Nei giorni scorsi fonti della Casa Bianca hanno riferito che il processo di revisione delle politiche relative alla Corea del Nord intrapreso dall'amministrazione del presidente Joe Biden è giunto alle fasi conclusive. (segue) (Git)