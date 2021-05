Usa-Corea del Nord: l'accordo di Singapore farà da base per i futuri negoziati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha messo in guardia dalla competizione sempre più serrata con la Cina, nel corso del suo primo intervento di fronte alle Camere riunite del Congresso federale Usa mercoledì, 29 aprile. "Siamo impegnati in una competizione con la Cina e altri Paesi per conquistare il XXI secolo", ha detto il presidente, che ha riservato una parte del proprio intervento alle questioni più pressanti della politica estera Usa. Biden ha dichiarato di aver detto al suo omologo cinese, Xi Jinping, che gli Stati Uniti manterranno una forte presenza militare nella regione dell'Indo-Pacifico, principale terreno di confronto geopolitico tra le due maggiori potenze globali. "Continueremo così come facciamo con la Nato in Europa: non per iniziare conflitti, ma per prevenirli", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca. Biden ha presentato anche i vasti progetti di spesa pubblica della sua amministrazione sul piano della competizione strategica con la Cina: "Ho detto (al presidente Xi) che non temiamo la competizione. Non cerchiamo il conflitto, ma voglio essere assolutamente chiaro: difenderò gli interessi degli Stati Uniti su tutti i fronti". Tale difesa, ha precisato Biden, si estenderà alle controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, e "ai diritti umani e le libertà fondamentali". (Git)