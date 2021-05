Usa: difesa: deputati propongono piano di ammodernamento dei cantieri navali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di parlamentari del Congresso federale Usa ha avanzato la proposta di un piano da 25 miliardi di dollari per l'ammodernamento dei cantieri navali del Paese, per tenere testa alla crescente minaccia navale rappresentata dalla Cina. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui la comunità della Difesa della prima potenza mondiale nutre crescente preoccupazione per lo stato dell'apparato di produzione e manutenzione delle navi da guerra statunitensi, ormai datato. Il mese scorso i media di Stato cinesi hanno annunciato che il presidente cinese, Xi Jinping, ha assistito al varo di ben tre navi da guerra nell'isola di Hainan: il sottomarino lanciamissili balistici Changzheng-18, il cacciatorpediniere Dalian e la nave d'assalto anfibio Hainan. (segue) (Nys)