Usa: difesa: deputati propongono piano di ammodernamento dei cantieri navali (2)

- Il costruttore di navi cinese Hudong-Zhonghua Shipbuilding, unità di China State Shipbuilding Corp. con sede a Shanghai, evidenzia le capacità cantieristiche senza precedenti della Cina: il 23 aprile scorso ha consegnato il nuovo cacciatorpediniere classe Type 075, e una settimana più tardi altre due navi, inclusa una super-nave portacontainer per il gruppo francese CMA CGm; ha ricevuto ordini per altre sei navi dalla stessa compagnia; ha intrapreso la costruzione di una nave metaniera; e liberato tre altre navi dai bacini di costruzione. Secondo l'annuale rapporto del Pentagono al Congresso sugli sviluppi militari e di sicurezza della Cina, Pechino è oggi il primo costruttore di navi al mondo per dislocamento, e sta "aumentando la propria capacità di costruzione di tutte le classi di navi". Gli Usa, di contro, sono ridotti a soli quattro cantieri navali pubblici: Norfolk, in Virginia; Portsmouth, nel Maine; Puget Soung, a Washington; e Pearl Harbor, nelle Hawaii. Tutti e quattro operano da oltre un secolo, e necessitano di ammodernamenti significativi, anche per continuare a garantire la manutenzione della flotta di portaerei e sottomarini d'attacco della Marina militare Usa. (Nys)