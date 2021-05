Thailandia: Pil ha subito contrazione del 2,6 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Thailandia ha subito una contrazione del 2,6 per cento nel primo trimestre del 2021, un dato migliore rispetto al calo del prodotto interno lordo del 4,2 per cento registrato nell'ultimo trimestre del 2020. La crescita su base trimestrale è stata dello 0,2 per cento. Il parziale miglioramento del quadro economico è attribuibile all'aumento della produzione agricola, alla progressiva ripresa della produzione industriale, e ad una accelerazione degli investimenti e dei consumi domestici. La nuova ondata di Covid-19 che ha colpito il Paese alla fine del 2020 ha però gravato sui consumi privati, spingendo l'ente di pianificazione economica del governo - il Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Nesdc) a rivedere al ribasso per la seconda volta le previsioni di crescita dell'economia thailandese per il 2021, entro una forbice compresa tra l'1,5 e il 2,5 per cento del Pil. (Fim)