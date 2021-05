Milano: Polizia arresta banda della rapina al Credit Agricole di piazza Ascoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito, nella provincia di Napoli, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 componenti di una banda, di origine partenopea, che lo scorso 3 novembre aveva consumato la rapina in danno della filiale "Credit Agricole" di piazza Ascoli a Milano, per un valore superiore a 1 milione di euro, e che era in procinto di consumare un nuovo colpo tra le province di Milano e Torino. I particolari verranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 11.00 nella sala Scrofani della Questura di Milano. (Com)