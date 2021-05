© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 19 maggio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2343m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione in parte disturbata da infiltrazioni fresche nord-atlantiche. Condizioni nel complesso soleggiate ma con note instabili diurne su Alpi e Appennino; verso sera non si escludono sconfinamento sulle pianure piemontesi. Clima gradevole, con valori massimi intorno ai 24-25°C in Valpadana, più fresco in riviera ligure dove il mare sarà poco mosso. (Rpi)