Ue: Gentiloni, vicini a proposta Usa per tassazione minima globale

- La proposta degli Stati Uniti per una tassazione minima globale sulle imprese, con aliquota al 21 per cento è “un punto di svolta”. Ora, vi è “l'opportunità di raggiungere un accordo politico tra i Paesi del G20 a Venezia a luglio”. È quanto affermato dal commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, nel corso di un'intervista rilasciata ai quotidiani “Handelsblatt” e “Les Echos”. Secondo Gentiloni, “abbiamo bisogno di un sistema fiscale globale stabile dopo la pandemia” di Covid-19 e l'Ue “difenderà un'aliquota relativamente elevata sulla tassa minima globale”. Tuttavia, vi sono ancora diverse questioni da discutere. Per esempio, “anche se vi è un accordo politico” sulla tassazione minima globale, per Gentiloni “dobbiamo ancora chiarire i dettagli e lavorare sull'attuazione”. Intanto, il commissario europeo per gli Affari economici e monetari ha sottolineato: “Penso che non saremo molto lontani dalla proposta degli Stati Uniti”. Gentiloni si è detto fiducioso di poter convincere della necessità di una riforma fiscale mondiale Stati membri come Lussemburgo e Irlanda, che finora hanno attirato gli investitori con tasse basse. Per il commissario europeo agli Affari economici e monetari, con la riforma fiscale globale “vogliamo cambiare comportamento, non punire nessuno”. Gentiloni ha concluso osservando che l'iniziativa dovrebbe consentire di raccogliere fondi per il servizio dei del debito dell'Ue, nel quadro del Fondo europeo per la ripresa.(Geb)