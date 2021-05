Ue: commissario Gentiloni, seguiremo da vicino aumento inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea intende “monitorare da vicino” l'aumento dell'inflazione nell'Eurozona, ma si attiene alla valutazione che si tratta di sviluppi temporanei. È quanto affermato dal commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, nel corso di un'intervista rilasciata ai quotidiani “Handelsblatt” e “Les Echos”. Secondo le previsioni dell'Ue, il livello generale dei prezzi dell'area dell'euro salirà di 0,3 punti all'1,7 per cento nel 2021, ma tornerà a scendere all'1,3 per cento nel 2022. Per Gentiloni, non vi è quindi motivo di farsi prendere dal panico, ma è necessario essere più vigili nel monitoraggio dell'inflazione perché , “se questa prognosi non è confermata, dobbiamo essere preparati”. (Geb)