Germania: bandite tre associazioni che finanziavano Hezbollah

- Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha disposto la messa al bando e lo scioglimento di tre associazioni che in Germania raccoglievano donazioni per il partito sciita libanese Hezbollah. “Chi sostiene il terrorismo non sarà al sicuro in Germania, indipendentemente da come si presenta, non troverà rifugio nel nostro Paese”, ha dichiarato Seehofer. Le organizzazioni vietate sono la Famiglia tedesco-libanese, Persone per le persone e Portare pace. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, i tre enti sono stati oggetto di perquisizioni a Brema, Amburgo, Assia, Bassa Sassonia, Nordreno-Vestfalia, Renania-Palatinato e Schleswig-Holstein. Le tre associazioni sono accusate di aver raccolto donazioni da inviare in Libano alle famiglie dei “martiri” di Hezbollah. Per il ministero dell'Interno tedesco, in questo modo veniva promossa la lotta del partito sciita libanese contro Israele. La sicurezza di un aiuto finanziario per la propria famiglia dopo la morte, aumenterebbe infatti la disponibilità dei giovani a combattere per Hezbollah. Il partito è vietato in Germania da marzo del 2020, nelle sue componenti sia politica sia militare. In territorio tedesco, secondo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, vi sono circa 1.050 sostenitori di Hezbollah.(Geb)