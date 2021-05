Ambiente: Cingolani, scommettiamo sulla sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' l'approccio che deve cambiare: per anni, la difesa dell'ambiente è stata trasformata, mi verrebbe da dire spacciata, per una difesa dell'esistente ed è stata trasformata in qualcosa da mettere in contrapposizione con il progresso, con la crescita, con il benessere. L'approccio nuovo, quello che stiamo tentando, penso possa essere questo: fare dell'ambiente un volano della crescita, non della decrescita, e superare la stagione in cui difendere l'ambiente coincideva con il dire no a tutto e coincideva non con il sostenere la crescita ma con il mantenere le cose come stanno". Lo ha detto a "Il Foglio" Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, in un momento importante per la vita del governo di cui fa parte: entro il mese di maggio, l'esecutivo guidato da Mario Draghi dovrà infatti mettere a terra il pacchetto di semplificazioni che proverà a rendere più fluidi i molti colli di bottiglia che da anni tengono in ostaggio l'Italia: "Abbiamo scelto di scommettere sull'idea di sostenibilità piuttosto che su quella di mantenimento anche per esprimere una volontà precisa. Mantenimento significa lavorare per mantenere le cose come stanno. Sostenibilità significa lavorare affinché tutti gli attori coinvolti in un processo facciano uno sforzo per sostenere il cambiamento. E cambiamento non vuol dire altro che questo: fare uno sforzo, tutti insieme, e sfidare lo status quo". (segue) (Res)