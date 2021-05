Ambiente: Cingolani, scommettiamo sulla sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro "fare uno sforzo tutti insieme significa prendere atto che la difesa dell'ambiente non è incompatibile con la difesa del benessere e significa affermare un principio molto importante: per far fare un passo in avanti all'Italia occorre che ognuno faccia un passo indietro e occorre che qualcuno allenti le catene che tengono a freno il nostro paese". "Il Pnrr - aggiunge - impone a tutti noi uno scatto di qualità. E' un paese che sposa grandi target internazionali, come la decarbonizzazione totale nel 2050, e che se ne fa promotore attivo deve riconoscere che il principio del Nimby, not in my backyard, non è un motore dell'ambientalismo, ma è al contrario un problema, un danno, un guaio da risolvere e da estirpare. La transizione ecologica apparentemente piace a tutti". "Ma la verità - conclude Cingolani - è che questo processo può essere anche traumatico, può costringere qualcuno a rinunciare a qualcosa e può spingere alcune realtà a dover accettare di non far più coincidere la parola immobilismo con quella dell'ambientalismo. Ambientalismo è creazione di lavoro, è progresso, non è decrescita". (Res)