Medio Oriente: portavoce Hamas, abbiamo unito i fronti palestinesi

- Parla da Doha Husam Badran, membro del politburo di Hamas con sede in Qatar. E' da qui che la branca palestinese della Fratellanza Musulmana decide le sorti del conflitto che sta infiammando ancora una volta Israele e Gaza. E dice a "la Repubblica" che sono in corso negoziati per un cessate il fuoco: "Dal primo giorno, tutti i giorni, gestite dal capo del movimento, Ismail Haniyeh". Quanto ai mediatori con cui Hamas comunica, "i principali sono Egitto, Onu e Qatar, attivi costantemente, oltre ad altre parti attive in misura minore. Vogliamo fermare l'aggressione dell'occupazione contro il nostro popolo e la gente di Gaza, così cornea Gerusalemme e nella Moschea di Al-Aqsa". Con l'operazione 'Spada di Al Quds' "abbiamo ottenuto dei risultati non solo per Hamas, ma per tutto il nostro popolo: in primis la connessione dei diversi fronti delle forze di resistenza a Gaza, a Gerusalemme e ad Al Aqsa: è la prima volta che ciò accade. Poi, la creazione di una deterrenza nei confronti dell'occupazione. E l'unificazione del popolo palestinese a Gaza, Gerusalemme, in Cisgiordania e nei Territori occupati nel 1948 (Israele nei confini della linea verde) intorno alla resistenza, l'unica soluzione reale per liberarci dell'occupazione". (segue) (Res)