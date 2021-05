Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 19 maggio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Pari Opportunità, I e III. Odg: abolizione dell'aliquota Iva sugli assorbenti nelle farmacie comunaliOre 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II, III e VI. Odg: 1) strisce blu gratuite in zona rossa: se non ora quando?; 2) realizzazione del progetto "Vanchiglia zona 30" ed esigenze del territorio; 3) strisce blu gratuite per le auto elettriche; 4) strisce gialle per i residenti di piazza Bengasi durante tutta la giornata; 5) prevedere abbonamento GTT strisce blu per aziende e lavoratoriOre 16 - riunione in videoconferenza della V Commissione. Odg: presentazione di "Torino a cielo aperto". (Rpi)