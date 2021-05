Brasile: ex ministro Esteri conferma impegno diplomatico per acquisto di clorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo, ha confermato che la diplomazia del paese fu attivata per poter facilitare l'acquisto sul mercato estero di idrossiclorochina da poter utilizzare nel paese come medicinale contro il Covid-19. L'affermazione è stata resa da Araujo nel corso della sua audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) che indaga sulle presunte negligenze del governo del Brasile nella gestione dell'emergenza sanitaria. Araujo, ha anche confermato che il presidente si è speso personalmente per poter favorire l'importazione del farmaco da inserire nel protocollo sanitario nonostante l’inefficacia della sostanza fosse stata già scientificamente provata. (segue) (Brb)