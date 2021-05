Russia-Argentina: Covid, Putin annuncia inizio invii regolari del vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha annunciato che sono già stati "regolarizzati" gli invii all'Argentina del vaccino Sputnik V contro il Covid-19 e che intanto avanzano i colloqui per la produzione nel paese sudamericano del farmaco elaborato dall'Istituto Gamaleya. "E' già stato regolarizzato il calendario di approvvigionamenti del vaccino per l'immunizzazione dei cittadini argentini", ha dichiarato Putin in occasione della cerimonia di consegna delle credenziali diplomatiche all'ambasciatore argentino a Mosca, Eduardo Zuain. "Si sta discutendo l'idea di stabilire la produzione di vaccini in territorio argentino", ha aggiunto il capo di Stato, sottolineando che il governo di Mosca "assegna una grande importanza alla relazione strategica con l'Argentina" e "mantiene buone relazioni con il governo del presidente Alberto Fernandez". Finora l'Argentina ha già ricevuto un totale di 6.535.850 dosi di Sputnik V (5.475.690 del primo componente e 1.060.160 del secondo componente). (segue) (Rum)