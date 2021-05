Colombia: dissidenti Farc confermano uccisione leader storico in territorio venezuelano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico leader delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) Seuxis Paucias Hernádez Solarte, noto con il soprannome di "Santrich", è stato ucciso in territorio venezuelano a seguito di un "agguato" attribuito ad un "commando dell'esercito colombiano". Lo riferisce la dissidenza delle stesse Farc, la fazione guerrigliera che non ha aderito agli accordi di pace di fine 2016, confermando una notizia da ore presente sui media regionali. "Informiamo la Colombia e il mondo con il dolore nel cuore la triste notizia della morte del comandante Jesus Santrich, membro della conduzione delle Farc-Ep", si legge in un comunicato pubblicato nella pagina web del gruppo guerrigliero. Il fatto, si legge nella nota, sarebbe occorso lunedì 17 maggio in territorio venezuelano, nella zona della frontiera con la Colombia di Serrania del Perija, tra le località di El Chalet e Los Laureles. Secondo la ricostruzione delle Farc un gruppo commando colombiano si sarebbe addentrato in territorio venezuelano "su ordine diretto del presidente Ivan Duque", ed avrebbe attaccato con armi da guerra e granate il convoglio dove si spostava il leader della guerriglia "dissidente". Nel comunicato si denuncia inoltre che a Santrich sarebbe stato "amputato il mignolo della mano sinistra" e che il commando colombiano è stato quindi "prelevato dal luogo in un elicottero". La notizia era stata anticipata questo martedì dall'edizione online della rivista colombiana "Semana". (Mec)