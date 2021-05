Giappone: governo ritira disegno di legge sulla riforma dell'immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane il tema della riforma dell'immigrazione si è ulteriormente complicato per le polemiche e manifestazioni seguite alla morte di una donna dello Sri Lanka detenuta presso un centro per richiedenti asilo in Giappone. I partiti di opposizione chiedono la pubblicazione delle registrazioni video della struttura, per verificare se siano fondate le accuse di maltrattamenti ai danni della donna. Dato il clima di tensione politica, la coalizione di governo ha deciso, a margine di un incontro tenuto ieri, 18 maggio, di abbandonare il disegno di legge, come annunciato dal segretario generale del Partito liberaldemocratico (Ldp), Toshihiro Nikai. Un sondaggio effettuato dall'agenzia di stampa "Kyodo" la scorsa settimana attribuisce a Suga un tasso di approvazione del 41,1 per cento, in calo di circa tre punti percentuali rispetto al mese di aprile. (Git)