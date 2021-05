Usa: presidente Camera Pelosi esorta i leader globali a boicottare le Olimpiadi di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha sollecitato i leader mondiali a boicottare le Olimpiadi invernali in programma a Pechino nel 2022, in risposta alle violazioni dei diritti umani ai danni delle minoranze musulmane dello Xinjiang e della limitazione delle libertà civili ad Hong Kong. "La mia proposta (...) è un boicottaggio diplomatico", ha dichiarato Pelosi ieri, 18 maggio, nel corso di una audizione parlamentare tesa ad esaminare le implicazioni delle Olimpiadi in Cina. "Non onoriamo il governo cinese con la presenza dei capi di Stato a Pechino", ha aggiunto la presidente della Camera. "Per un capo di Stato, andare in Cina alla luce del genocidio in corso (nello Xinjiang), mentre se ne sta seduto sulla sua poltrona, porterebbe davvero a chiedersi: 'Quale autorità morale hai, per parlare nuovamente di diritti umani in un qualsiasi contesto?' ". (segue) (Nys)