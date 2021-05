Usa: presidente Camera Pelosi esorta i leader globali a boicottare le Olimpiadi di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi di un boicottaggio statunitense delle Olimpiadi di Pechino circola a Washington da mesi, come possibile risposta dell'amministrazione del presidente Joe Biden alle violazioni dei diritti umani da parte del governo cinese. Tale ipotesi non ha ricevuto sinora alcuna conferma da parte del dipartimento di Stato Usa, che però ha precisato di non escludere alcuna opzione diplomatica, dopo la decisione della Casa Bianca di definire quello ai danni degli uiguri come "un genocidio". Il deputato democratico Jim McGovern ha dichiarato ieri che le Olimpiadi invernali del 2022 potrebbero essere rinviate e organizzate in un altro Paese: "Se abbiamo potuto posticipare di un anno le Olimpiadi (di Tokyo) per la pandemia, possiamo certamente posticiparle di un anno per un genocidio", ha detto il deputato. (Nys)