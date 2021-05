Usa: Fbi indaga su finanziamento a campagna rielezione della senatrice Collins

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il federal Bureau of Investigation (Fbi) ha intrapreso un'indagine in merito al contributo di un fornitore hawaiano della Difesa e del suo ex amministratore delegato alla campagna per la rielezione della senatrice repubblicana Susan Collins, lo scorso anno. Lo riferisce "Axios", che ha ottenuto la copia di un mandato di perquisizione a carico di Martin Kao, ex ad di Martin Defense Group (Navatek), sospettato di aver versato un contributo illegale di 150mila dollari alla campagna elettorale di Collins. L'importo sarebbe stato versato ad un comitato per la rielezione tramite molteplici versamenti, anche a nome di familiari di Kao. L'Fbi sospetta l'ex ad e sua moglie di aver istituito una società di comodo ad hoc, battezzata "Società per giovani scienziate e ingegnere". Navatek avrebbe poi rimborsato la "società" di un importo equivalente a quello delle donazioni elettorali, aggirando così le norme che proibiscono donazioni politiche da parte delle aziende appaltatrici dello Stato. (Nys)