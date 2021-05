Giappone: amianto, governo raggiunge accordo per rimborso lavoratori malati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema del Giappone si è pronunciata lunedì, 17 maggio, in favore di 500 querelanti suddivisi in quattro cause analoghe, che chiedono allo Stato un risarcimento per le malattie contratte dai lavoratori del settore delle costruzioni rimasti a contatto per anni con l'amianto. Il pronunciamento unificato della Corte afferma che il governo giapponese ha peccato di negligenza nel suo dovere di tutelare la salute dei lavoratori che a causa dell'amianto hanno contratto malattie polmonari e altre patologie. La Corte ha anche attribuito parte della responsabilità ai costruttori di materiale edile contenente amianto. Il pronunciamento vale per tutte e quattro le cause parallele, demandate alla Corte Suprema da altrettante corti distrettuali a Tokyo, Yokohama, Osaka e Kyoto. (Git)