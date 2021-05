Infrastrutture: Giappone, progetto treno Maglev ancora bloccato da autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del treno a levitazione magnetica (Maglev) dell'operatore ferroviario Central Japan Railway continua a scontare l'opposizione di amministrazioni locali e gruppi ambientalisti, che ne contestano il potenziale impatto ambientale. Il quotidiano "Nikkei" riferisce che la prefettura di Shizuoka ha rifiutato di approvare l'avvio dei lavori per la realizzazione di una galleria ferroviaria nelle Alpi Meridionali giapponesi, che secondo le autorità locali causerebbe danni alle risorse idriche del territorio. Ad oggi le posizioni di JR Tokai e dell'amministrazione prefetturale restano distanti. L'operatore ferroviario ha annunciato ad aprile che il costo totale del progetto aumenterà a 1.500 miliardi di yen (13,7 miliardi di dollari), più del doppio rispetto alle previsioni iniziali, proprio a causa degli ostacoli alla realizzazione dell'opera. Il Linear Chuo Shinkansen è un progetto nazionale che prevede la realizzazione di un collegamento ferroviario a levitazione magnetica tra Tokyo e Nagoya, in grado di coprire la distanza di 286 chilometri in soli 40 minuti. (Git)