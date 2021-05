Colombia: sindaco di Cali chiede dimissioni di tutto il suo gabinetto, "necessarie trasformazioni reali" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, iniziate lo scorso 28 aprile contro la riforma tributaria presentata in parlamento, continuano nonostante il presidente Duque abbia ritirato la legge e promesso di presentarne una nuova concordata con tutti i partiti: le manifestazioni si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. Il capo dello Stato ha presentato un'agenda di colloqui con le diverse categorie politiche, sociali, produttive, economiche e anche religiose del paese, per tentare un'uscita concordata dalla crisi. L'incontro più delicato, quello con il Comitato nazionale dello sciopero (Cnp) cui fa riferimento la protesta pacifica, non ha però sin qui prodotto i risultati attesi. Risalta, al momento, lo scollamento tra le proposte dei manifestanti e il governo così come la persistente denuncia di Bogotà circa l'uso pretestuoso della violenza nelle piazze, non estraneo alla possibile regia di agenti esterni, cui segue la denuncia di presunti abusi nell'uso della forza da parte della polizia. (segue) (Vec)