Brasile: ex ministro Esteri conferma impegno diplomatico per acquisto di clorochina (2)

- Sollecitato dalle domande degli 11 componenti della commissione, Araujo ha poi affermato di non aver causato alcun attrito con la Cina, nonostante durante il suo mandato alla guida della diplomazia brasiliana l'ex ministro abbia più volte rilasciato pubbliche dichiarazioni contro il paese asiatico, al punto di causare in diverse occasioni la reazione contrariata dell'ambasciatore cinese a Brasilia, Yang Wanming. Di fronte alle affermazioni il presidente della Cpi, Omaz Aziz ha affermato "nella mia analisi personale, sua eccellenza sta mancando di riferire la verità. Le chiedo di non farlo", ha affermato. In qualità di testimoni, le persone convocate sono tenute a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto in loro conoscenza, esposti al reato di falsa testimonianza qualora affermino il falso. (Brb)