Russia-Argentina: Covid, Putin annuncia inizio invii regolari del vaccino Sputnik V (2)

- In base a quanto annunciato il 21 aprile al termine di una visita ufficiale a Mosca di rappresentanti delle autorità sanitarie argentine, Buenos Aires sarà in grado di produrre fino a 500 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V entro il 2022. Questo in base all'accordo siglato tra il Fondo per gli investimenti diretti della Russia (Rdif) e il laboratorio farmaceutico argentino Richmond, incaricato della produzione, che prevede la trasferenza di tecnologia per l'inizio della produzione in un impianto esistente con capacità limitata e la costruzione di un nuovo impianto entro il 2022 che permetterà "di raggiungere una capacità massima di circa 500 milioni di dosi all'anno". L'Argentina mira a diventare in questo modo "un centro per la fornitura del vaccino al resto della regione" ha affermato il consigliere presidenziale, Cecilia Nicolini, integrante della delegazione del governo argentino in Russia. (segue) (Rum)