Russia-Argentina: Covid, Putin annuncia inizio invii regolari del vaccino Sputnik V (3)

- Un primo lotto di 20 mila dosi di Sputnik V è già stato prodotto in Argentina ed è stato inviato al laboratorio Gamaleya per il controllo di qualità, primo passo per poter iniziare la produzione su grande scala già a partire da giugno. L'Argentina è stato il primo paese latinoamericano a registrare ed autorizzare ufficialmente lo Sputnik V e che con questo vaccino è iniziata ufficialmente la campagna di immunizzazione nel paese il 29 dicembre del 2020. Anche il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, aveva espresso la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto con il Fondo russo. "Siamo entusiasti per la possibilità di produrre lo Sputnik V in Argentina, vaccino con il quale stiamo proteggendo gran parte della nostra popolazione con eccellenti risultati", aveva affermato Fernandez. (Rum)