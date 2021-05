Giappone: governo ritira disegno di legge sulla riforma dell'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di ritirare un controverso disegno di legge sull'immigrazione, una decisione che la stampa di quel Paese interpreta come un ulteriore segnale di debolezza da parte del primo ministro, Yoshihide Suga. Il disegno di legge includeva modifiche al sistema di custodia dei richiedenti asilo, semplificando le procedure di espulsione dei migranti cui non fosse riconosciuto lo status di rifugiati. La revisione della legge sul controllo dell'immigrazione e il riconoscimento dei rifugiati, impostata dall'ex premier Shinzo Abe, non è mai stata una priorità per il capo del governo in carica, che la ritiene irrilevante per il cittadino giapponese medio. Il tentativo di forzare la riforma in parlamento avrebbe probabilmente innescato un duro scontro con le opposizioni parlamentari, ostacolando l'approvazione di misure che l'esecutivo conservatore reputa più importanti. (segue) (Git)