Africa: concluso vertice di Parigi, partecipanti concordano rimozione dei brevetti sui vaccini (7)

- L’evento è stato organizzato dal presidente Macron a seguito dell'appello dell’aprile 2020, firmato da 18 leader europei e africani, sull’impatto finanziario della crisi sanitaria in Africa. Alla conferenza, che è svolta in formato ibrido, hanno partecipato i principali capi di Stato e di governo africani e dei Paesi occidentali, come pure i vertici di Onu, Ue e delle istituzioni finanziarie internazionali. I lavori si sono articolati in due sessioni: la prima, dedicata ai temi del finanziamento esterno e del trattamento del debito, la seconda allo sviluppo del settore privato africano e di quello infrastrutturale. Nella prima sessione dell’evento sono state discusse una serie di proposte, di breve periodo, volte a favorire la ripresa delle economie africane, tra cui il lancio di un “New Deal” per l’Africa attraverso la creazione di nuove linee di credito per sostenere i Paesi africani in tema di prestiti a condizioni preferenziali; un miglior coordinamento tra i creditori del Club di Parigi e G20 sul tema del debito africano; il mantenimento di un’adeguata percentuale di aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo da parte dei Paesi partecipanti alla conferenza. Nella seconda sessione, invece, sono stati affrontati i temi connessi alla crescita di lungo periodo delle economie africane, tra cui il sostegno allo sviluppo del settore privato e lo sviluppo infrastrutturale (nel settore stradale, nelle telecomunicazioni, nell’accesso alle risorse idriche ed all’elettricità). (segue) (Res)