Italia-Azerbaigian: sottosegretario Di Stefano ringrazia presidente Assemblea nazionale Gafarova

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha ringraziato con un messaggio su Twitter la presidente dell'Assemblea nazionale dell'Azerbaigian, Sahiba Gafarova, ricevuta oggi alla Farnesina. "Grazie Presidente Gafarova per l'eccellente incontro di oggi. L'Italia considera Baku un importante interlocutore e crediamo che dalla stabilizzazione possano esserci opportunità e benessere per tutti gli abitanti della Regione. Siamo pronti a collaborare per questo scopo", ha scritto Di Stefano su Twitter. Secondo quanto riferisce una nota della Farnesina, oggi sono stati trattati i temi dei rapporti bilaterali politici ed economici, degli investimenti per la ricostruzione, delle relazioni culturali e dello scenario regionale. "L'Azerbaigian e l'Italia hanno solidi legami economici e culturali – ha affermato il sottosegretario Di Stefano-. Consideriamo Baku un interlocutore importante e crediamo che dalla stabilizzazione possano venire opportunità e benessere per tutti gli abitanti della regione". Circa la ricostruzione dei territori tornati sotto il controllo azerbaigiano, Di Stefano e Gafarova hanno auspicato un consolidamento della cooperazione settoriale nei settori della pianificazione urbanistica, delle infrastrutture e del restauro e tutela del patrimonio. Il sottosegretario, che ha effettuato una missione in Armenia e Azerbaigian nel dicembre 2020, subito dopo cessate-il-fuoco previsto dalla dichiarazione tripartita, ha poi espresso l'auspicio di vedere una autentica riconciliazione tra i due Paesi. "La risoluzione del conflitto non passa solo da un accordo politico, ma anche dall'armonizzazione sociale. L'Italia vuole essere vicino a entrambi i Paesi in un percorso di sviluppo economico e di ricostruzione", ha detto Di Stefano. (Res)