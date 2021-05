Usa: "Axios", amministrazione Biden non imporrà sanzioni contro società gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di rinunciare alle sanzioni contro l’amministratore delegato e l'entità aziendale che sovrintendono alla costruzione del gasdotto Nord Stream, 2 che conduce dalla Russia alla Germania passando per il Mar Baltico. Lo riferisce il sito statunitense “Axios”, citando fonti a conoscenza delle trattative. Secondo il portale d’informazione Usa, la decisione indica che l'amministrazione Biden non è disposta a compromettere le sue relazioni con la Germania a causa della disputa sul gasdotto e sottolinea le difficoltà che il presidente deve affrontare nell'abbinare azioni concrete alle dichiarazioni circa la sua volontà di adottare un approccio più duro nei confronti della Russia. Il dipartimento di Stato invierà prossimamente al Congresso il rapporto pubblicato ogni 90 giorni in cui vengono elencate le entità coinvolte nel Nord Stream 2 che meritano sanzioni. Secondo le fonti citate da “Axios”, il dicastero ha intenzione di chiedere sanzioni contro alcune navi russe ma, pur ritendendo sanzionabili la società responsabile del progetto Nord Stream 2 AG e il suo Ceo Matthias Warnig, ex ufficiale dell'intelligence della Germania orientale, rinuncerà all’applicazioni di tali sanzioni, chiamando in causa gli interessi nazionali degli Stati Uniti.(Nys)