Argentina: indetto sciopero di 24 ore dei produttori di carne contro annuncio governo su sospensione export (3)

- La scorsa settimana, l'Istituto di promozione della carne bovina argentina (Ipcva) aveva reso noto un rilevamento dove si affermava che i prezzi di diversi tagli di carne bovina erano aumentati del 65,3 per cento su anno nel mese di aprile, una percentuale di circa 20 punti superiore a quella dell'inflazione. Lo stesso presidente Fernandez aveva espresso nei giorni scorsi la sua preoccupazione per l'aumento "inspiegabile" dei prezzi degli alimenti negli ultimi due mesi. "Non c'è onestamente alcun motivo, oltre all'aumento del consumo, per spiegare gli aumenti verificatisi a marzo e aprile", aveva detto il presidente. "Sono contento che l'Argentina esporti carne", aveva detto il capo di Stato, "ma non che facciano pagare agli argentini il prezzo che si fanno pagare all'estero" aveva aggiunto. In successive dichiarazioni il presidente aveva dato a intendere che i produttori stavano limitando l'offerta sul mercato interno e aveva denunciato un presunto comportamento speculativo. (segue) (Abu)