Medio Oriente: fonti stampa, possibile tregua Israele-Hamas entro giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cessate il fuoco tra Israele e i gruppi armati palestinesi che controllano la Striscia di Gaza potrebbe entrare in vigore a partire da giovedì 20 maggio. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”, citando un alto funzionario del governo dello Stato ebraico. "Non c'è un risultato decisivo e non ce ne sarà uno – spiega la fonte - siamo tutti stanchi". Vari media israeliani riferiscono - per lo più senza citare fonti - che un cessate il fuoco è effettivamente previsto entro 2-3 giorni, dal momento che entrambe le parti hanno raggiunto i loro principali obiettivi nel conflitto in corso. Tuttavia, una "fonte diplomatica" anonima citata da vari organi di stampa afferma che "contrariamente a quanto riferito stasera, non ci sono accordi o impegni da parte di Israele". Il notiziario dell’emittente “Channel 12” sostiene che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha informato l’amministrazione Usa di Joe Biden che è pronto per un cessate il fuoco a partire da giovedì. Gran parte dei media dello Stato ebraico concordano sul fatto che è stato l'Egitto a proporre una tregua a partire da giovedì alle 6 del mattino. Hamas, il partito-milizia palestinese che controlla l’enclave costiera di Gaza, avrebbe accettato l'offerta. (segue) (Res)