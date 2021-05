Usa-Germania: colloquio Blinken-Maas, focus su Cina, Russia e relazioni transatlantiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, sottolineando che le parti hanno discusso l'importanza della cooperazione transatlantica per gestire le sfide poste da Cina e Russia, e degli sforzi per promuovere l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente e garantire un ritiro militare ordinato dall'Afghanistan. Blinken ha rimarcato l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con alleati e partner per contrastare gli sforzi russi per minare la sicurezza collettiva e, in tal senso, ha sottolineato l'opposizione degli Stati Uniti al gasdotto Nord Stream 2.(Nys)