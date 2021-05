Colombia: sindaco di Cali chiede dimissioni di tutto il suo gabinetto, "necessarie trasformazioni reali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Jorge Ospina della città di Cali, in Colombia, ha chiesto le dimissioni dell'intero gabinetto esecutivo del governo municipale nel contesto delle proteste sociali che attraversano il paese dalla fine di aprile. "In un momento che richiede trasformazioni reali, ampliare le capacità e recuperare la fiducia (della cittadinanza) ho deciso di chiedere le dimissioni a tutti i funzionari (del governo) per ricostruire e rafforzare l'esecutivo", ha scritto Ospina in un messaggio sul suo profilo Twitter. Il sindaco della terza città della Colombia per numero di abitanti, dove a seconda delle fonti si riportano tra i 14 e i 45 morti nel corso delle proteste iniziate il 28 aprile, ha quindi promesso incrementare i finanziamenti di programmi di inclusione, impiego, cultura e sport destinati ai giovani. "I nostri giovani chiedono un maggior impegno per la costruzione collettiva di soluzioni", ha scritto Ospina, che inoltre ha chiesto una "tregua" e una soluzione nazionale che permetta la ripresa normale delle attività. "La città ha bisogno di recuperare interamente le sue capacità e questo potrà essere solo grazie alla costruzione di una soluzione nazionale alle domande sociali", ha concluso. (segue) (Vec)