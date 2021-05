Usa: caso Andrew Brown, nessuna incriminazione per agenti coinvolti in omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti di polizia che il mese scorso hanno sparato e ucciso l'afroamericano Andrew Brown Jr. fuori dalla sua casa a Elizabeth City, Carolina del Nord, non saranno incriminati. Lo ha deciso il procuratore distrettuale Andrew Womble, sottolineando che i poliziotti erano "giustificati". "Dopo aver esaminato le indagini condotte dall'ufficio investigativo dello Stato della Carolina del Nord, la morte del signor Brown, sebbene tragica, risulta giustificata perché le azioni del signor Brown hanno fatto sì che tre agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Pasquotank credessero ragionevolmente che fosse necessario usare forza mortale per proteggere se stessi e gli altri ", ha detto Womble in conferenza stampa. Il caso di Brown ha suscitato tensioni negli Stati Uniti, specialmente sulla scia di casi analoghi come quello di George Floyd.(Nys)