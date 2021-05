Usa-Israele: "Nyt", da Biden "toni decisi" durante colloquio con Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo colloquio privato di lunedì scorso con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha consegnato a quest'ultimo "un messaggio più deciso" di quanto non abbia fatto in pubblico circa l'escalation in corso tra lo Stato ebraico e Hamas. Lo riferisce il "New York Times", citando due fonti vicine al dossier. Il messaggio privato dell'inquilino della Casa Bianca avrebbe accennato anche a "un limite di tempo" alla possibilità di Biden di fornire copertura diplomatica per le azioni del governo israeliano. Biden è stato criticato sia dai democratici, che lo accusano di non fare abbastanza per fermare le violenze in corso tra israeliani e palestinesi, sia dai repubblicani, che invece gli attribuiscono la colpa di non sostenere lo Stato ebraico col vigore necessario.(Nys)