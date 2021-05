Copasir: Volpi, dimettiamoci tutti, cinque membri a opposizione per eleggere presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo disposti a fare un patto politico-istituzionale, ovvero ci dimettiamo tutti e, con i presidenti delle Camere, si stabilisce che siano assegnati cinque posti all'opposizione”. È questa la proposta rilanciata dal presidente del Copasir, Raffaele Volpi, davanti alle telecamere di “Report” e postata su Twitter dalla trasmissione di Rai tre. Secondo Volpi, infatti, “l’elezione del presidente non è disgiunta dalla composizione del Comitato". La legge, ha ricordato, “dice che il Copasir è composto da cinque deputati e cinque senatori, cinque di maggioranza e cinque di opposizione. Tra i cinque di opposizione si elegge il presidente, con voto segreto. Se nessuno ha la maggioranza si procede per ballottaggio. Ma se c'è un solo esponente di opposizione, già il voto segreto non servirebbe. Ci tengo a precisare che non c’è nulla di personale nei confronti di un collega che stimo - ha poi aggiunto riferendosi ad Adolfo Urso di Fratelli d’Italia -. E se non prende sei voti? Il Comitato resta senza presidente?”.(Rin)