Argentina: indetto sciopero di 24 ore dei produttori di carne contro annuncio governo su sospensione export

- Le associazioni riunite di produttori e allevatori dell'Argentina (Mesa de Enlace) e la Società rurale argentina (Sra) hanno convocato uno sciopero di 24 ore a partire da giovedì 20 maggio in risposta all'annuncio del governo di Alberto Fernandez di voler sospendere per un mese le esportazioni di carne come misura per cercare di calmierare i prezzi del mercato interno. "La chiusura delle esportazioni è un errore ed un passo indietro in ogni senso", ha dichiarato il presidente della Sra, Daniel Pelegrina. "Provocherà un danno irreparabile ad un settore produttivo che ha dimostrato che genera impiego e attività in tutto il territorio nazionale", ha aggiunto. Secondo Pelegrina inoltre, la decisione dell'esecutivo "distrugge l'immagine dell'Argentina come fornitore affidabile e regala quote di mercato ai principali competitors del Paese". Il divieto alle esportazioni, sottolinea inoltre il presidente della principale associazione che rappresenta gli interessi dell'importante settore agricolo e dell'allevamento, "non servirà allo scopo prefissato di calmierare il prezzo della carne nel mercato interno". (segue) (Abu)