Argentina: indetto sciopero di 24 ore dei produttori di carne contro annuncio governo su sospensione export (4)

- L'inflazione ad aprile in Argentina è stata del +4,1 per cento secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato relativo al mese scorso rappresenta un leggero miglioramento rispetto a quello di marzo, quando l'indice dei prezzi raggiunse il +4,8 per cento, ma rimane ad ogni modo un incremento che proietta l'inflazione annuale ben al di sopra dell'obiettivo del 29 per cento fissato dal governo nella legge di Bilancio. Dall'inizio dell'anno l'incremento dei prezzi ha raggiunto infatti un +17,6 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi il totale accumulato è pari al +46,3 per cento. A incidere in maggior grado sul rilevamento finale, si legge nel documento dell'Indec, è il settore dell'abbigliamento, che ha segnato un +6 per cento, seguito dai trasporti, con un +5,7 per cento, e quello alimentare, con un +4,3 per cento. (Abu)