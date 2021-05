Covid: decreto in Gazzetta, green pass valido per 9 mesi  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le disposizioni del decreto Covid sulle riaperture, firmato in serata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si specifica che "la certificazione verde Covid-19", il cosiddetto green pass, "ha validita' di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale" e sarà "rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino" con "validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale". (Rin)